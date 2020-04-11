مكافحة الأمراض: الأسواق قد تكون مصدرًا لانتقال فيروس كورونا

اتباع إرشادات الوقاية لدى التسوق تجنبك كورونا

15

أخبار ليبيا24

حذّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت من أن الأسواق قد تكون مصدرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. ودعا جميع المواطنين في ليبيا إلى اتباع الإرشادات الوقائية، عند الذهاب إلى الأسواق لشراء السلع الغذائية.

ونبّه المركز، إلى ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة، بعد الرجوع للبيت، وتجنب المصافحة والبقاء على مسافة آمنة عن الآخرين واستخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.

ومن الإجراءات الوقائية قبل وبعد التسوق، عدم لمس الوجه أثناء التسوّق وإزالة الأغلفة من المنتجات الطازجة إن أمكن، وتنظيف المنتجات الطازجة والمعلبة بمنشفة ورقية رطبة وغسل الفواكه والخضروات بشكل جيد.

 

المزيد من الأخبار

لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تطالب موازنة الأسعار بالتنسيق معها في صرف السلع الغذائية

“نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.. عبارة لـ “الحاسي” أشعلت وسائل…

وزارة صحة الوفاق تتسلم مساعدات طبية من تركيا

العميد عبدالله السعيطي.. صاحب مواقف بارزة للتصدي للإرهاب في أوج جبروته وطغيانه

المزيد

لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تطالب موازنة الأسعار بالتنسيق…

“نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.. عبارة لـ…

وزارة صحة الوفاق تتسلم مساعدات طبية من تركيا