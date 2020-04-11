مختصون يصنعون كميات من الكحول والمعقمات الطبية في البيضاء

مختصون يصنعون كميات من الكحول والمعقمات الطبية في البيضاء

أخبار ليبيا24

نجح عدد من المختصين من صناعة وتحضير كميات من الكحول والمعقمات الطبية بمعمل كلية الطب في جامعة عمر المختار.

وجاءت هذة الخطوة لتغطية احتياجات مستشفى الثورة بالبيضاء ، وضمت التعاون المستمر بين الجامعة ومستشفى البيضاء للاستفادة من الطاقات والكفاءات في جامعة عمر المختار.