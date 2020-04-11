مختصون يصنعون كميات من الكحول والمعقمات الطبية في البيضاء
أخبار ليبيا24
نجح عدد من المختصين من صناعة وتحضير كميات من الكحول والمعقمات الطبية بمعمل كلية الطب في جامعة عمر المختار.
وجاءت هذة الخطوة لتغطية احتياجات مستشفى الثورة بالبيضاء ، وضمت التعاون المستمر بين الجامعة ومستشفى البيضاء للاستفادة من الطاقات والكفاءات في جامعة عمر المختار.
وقام المختصين بإنتاج نوعين من المعقمات الأول كحول إيثانول بنسبة 70% للاستخدام الطبي، والنوع الثاني مايعرف بالجل للاستخدام الشخصي، وتم استخلاصها داخل المختبر المجهز بالأدوات والمعدات العملية.
يشار إلى أن الطرق المستخدمة في الإنتاج والاستخلاص هي طرق معتمدة دوليا بمنظمة الصحة العالمية Who، وتستخدم الكحول والمعقمات الطبية المصنعة في اختصاصات طبية عدة كما أنها مهمة في التطهير والتعقيم من فيروس كورونا المستجد.