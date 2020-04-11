شركة الكهرباء تناشد بالتدخل لفتح صمام الغاز بسيدي السائح

أخبار ليبيا24

ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء الجميع بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطن بالتيار الكهربائي.

وأشارت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء في بيان لها إلى أن أغلب الأسر الليبية متواجدة في بيوتها نظرًا للحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا وهي بحاجة ماسة للتيار الكهربائي لتوفير المياه على أقل تقدير.

وناشدت الإدارة التنفيذية بمراعاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين هم بحاجة ماسة إلى الكهرباء، آملة أن تلقى هذه المناشدة استجابة فورية من أجل استقرار الشبكة الكهربائية واراحة المواطن من شبح طرح الأحمال اليدوي الاضطراري .

وشددت الإدارة على إبعاد الشركة العامة للكهرباء من كافة التجاذبات السياسية فهي شركة خدمية تقدم خدماتها للجميع دون استثناء.