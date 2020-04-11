سيناريو متكرر لوقائع ضرب البعثات الدبلوماسية.. حلول خمس سنوات على استهداف داعش لسفارة المغرب في ليبيا

أخبار ليبيا24 ـ خاصّ

على مدار العقد الماضي سعت التنظيمات التكفيرية الإرهابية المتطرفة، وفي طليعتها أنصار الشريعة والقاعدة داعش، إلى جعل ليبيا دولة جهادية معزولة عن العالم؛ من خلال ضرب البعثات الدبلوماسية الموجودة فيها خاصة في العاصمة طرابلس.

ففي كثير من الأوقات، شنت تلك التنظيمات هجمات متعددة على مقار البعثات الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية؛ بهدف إضعاف وجودها وإجبارها على مغادرة البلاد، لعزل البلاد عن محيطها .

وقبل خمس سنوات، تعرضت سفارة المملكة المغربية في العاصمة طرابلس، إلى هجوم إرهابي بقاذفات (آر بي جي) في سيناريو تكرر أكثر من مرة على البعثات الدبلوماسية في ليبيا.

وعند الساعات الأولى ليوم الإثنين 13 أبريل 2015، نفّذت عناصر إرهابية متطرفة هجومًا على سفارة المملكة المغربية، أصاب واجهة السفارة ومحيطها. وقال شهود عيان، إنّ المسلحين أطلقوا النار على السفارة من سيارتهم ولاذوا بالفرار.

ولم يمر يوم على وقوع الحادثة، حتى أعلن تنظيم داعش في ليبيا، مسؤوليته عن الهجوم، الذي أدى إلى اندلاع النيران في الأجزاء الأمامية لمقر السفارة، وتدمير أجزاء من واجهة وأسوار المقر، الذي كان خاليًا من موظفيه منذ أغسطس 2014.

وأتى هذا الاعتداء قبل يومين، من استضافة المغرب للحوار السياسي الليبي في مدينة الصخيرات، الذي أنتج فيما بعد، حكومة الوفاق الوطني.

وعقب الاعتداء على سفارته لم يتأخر المغرب في الرد حول ذلك، حيث أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن إدانتها للهجوم الإرهابي، مجددة تشبث المملكة المغاربية بدعم الحوار الليبي.

ودعا المغرب في بيان الإدانة، السلطات الليبية، ممثلة آنذاك فيما كان يعرف بـ “حكومة الإنقاذ ” إلى فتح تحقيق؛ للكشف عن ملابسات الاعتداء ومرتكبيه.

وقالت الوزارة، إن “المملكة المغربية، إذ تعرب عن قلقها وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي، الذي يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، فيما يخص ضمان واحترام حرمة البعثات الدبلوماسية، تدعو السلطات الليبية إلى التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء الإجرامي الآثم ومرتكبيه”.

الهجوم على مقر سفارة المغرب في العاصمة، لم يكن الأول، حيث تعرضت بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية هي الأخرى، لهجوم وحالات خطف تحت تهديد السلاح، حيث اقتحم مسلحون قبل يومين من الهجوم على مقر سفارة المغرب، مقر سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس، والذي أدى إلى مقتل حارسي أمن، كانا يقفان أمام مبنى سفارة سيول.

إن الهجوم على البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا، يشكل ضربا لمصالح البلاد وسمعتها الدولية. وقد رأى مراقبون أن الهجمات الإرهابية على بعض السفارات العربية والأجنبية، جاءت بسبب مواقف دولها تجاه التنظيمات الإرهابية .

وعلى الرغم من أن البعثات الدبلوماسية تتمتع أثناء النزاعات المسلحة، بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا أن العديد منها في طرابلس وبنغازي تعرض إلى حوادث مماثلة، رغم تعليق غالبيتها العمل الدبلوماسي داخل ليبيا . في نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم “المدنيين” ومن ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن “الأعيان المدنية” التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها، واستهداف الدبلوماسيين، بالعمليات العسكرية، وفي حال تم هذا الاستهداف؛ فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

لكن الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مقار البعثات الدبلوماسية في ليبيا، يُظهر أن التنظيمات الإرهابية على اختلاف أسمائها وأهدافها، لا تتقيد بأي قوانين أو أعراف أو أخلاق بهذا الشأن، وهدفها فقط هو نشر الفوضى والفتن بين الدول.