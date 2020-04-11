حاولت استهداف القوات المسلحة..إسقاط طائرتين مسيرتين “تركيتين” في ترهونة والعزيزية

حاولت استهداف القوات المسلحة..إسقاط طائرتين مسيرتين “تركيتين” في ترهونة والعزيزية

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس أسقطت اليوم السبت طائرة تركية مسيرة.

وأضافت الشعبة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الطائرة التي تم إسقاطها حاولت قصف تمركزات القوات المسلحة في منطقة ورشفانة العزيزية.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أن إسقاط الطائرة تم تزامناً مع استهداف الطائرة التركية المسيرة في ترهونة فجر السبت من قبل منصات الدفاع الجوي والتي حاولت الإغارة على المدينة وتم إسقاطها .