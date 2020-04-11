النائب إبراهيم الدرسي يرد على منتقدي تصريحاته بخصوص فرض الحظر

أخبار ليبيا24- خاص

رد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي على منتقدي تصريحاته الأخيرة على إحدى القنوات التي تحدث فيها عن فرض الحظر بالقوة على المخالفين بـ “الفلقة”.

وقال الدرسي :”طالبت المواطنين بالبقاء والحظر في بيوتهم لمدة أربعة أيام وليس أربعة أشهر بعدما شاهدت في أحد المآتم حضور الآف المعزين والاختلاط وهو ماحذرت منه ومن مخالطة أي قادم من خارج البلاد”.