الطلحي: سأواصل مشواري مع فريق النصر

أخبار ليبيا24- خاص

أوضح الحارس الدولي فتحي الطلحي، حارس النصر الليبي، يفية قضائه لفترة العزل الصحي الحالية.

وقال الطلحي، لـ”أخبار ليبيا24″ :”أغلب الأوقات أتواجد في المنزل، وأمارس التدريبات بشكل يومي، وعلى اتصال دائم بأصدقائي”.