الطلحي: سأواصل مشواري مع فريق النصر
أخبار ليبيا24- خاص
أوضح الحارس الدولي فتحي الطلحي، حارس النصر الليبي، يفية قضائه لفترة العزل الصحي الحالية.
وقال الطلحي، لـ”أخبار ليبيا24″ :”أغلب الأوقات أتواجد في المنزل، وأمارس التدريبات بشكل يومي، وعلى اتصال دائم بأصدقائي”.
وأشار الحارس الدولي إلى أن الشيء الجميل هو التواجد بجانب العائلة ولكن افتقدنا للصلاة في المساجد.
وكشف الطلحي عن مستقبله الكروي قائلا :”سأواصل مشواري مع النصر لموسم آخر و أطمح لأن أقدم مستوى مشرف مع المنتخب الليبي”.
وأضاف الحارس الدولي :”أسعى للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون”.
ويعتبر الطلحي حارس مرمى فريق النصر من أبرز حراس كرة القدم في ليبيا وتم استدعائه للمنتخب الليبي خلال التصفيات الأفريقية.