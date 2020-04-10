مقتل مرتزق سوري خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

مقتل مرتزق سوري خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر المرتزقة السوريين قتل الأيام القليلة الماضية خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن المدعو عبدالباسط ملدعون الشهير بـ”الأطرش” السوري الجنسية قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع في طرابلس مساء الإثنين الماضي.

وأشار المصدر إلى أن ( الأطرش ) في العقد الخامس ومن سكان بلدة “بسامس” في منطقة أريحا في محافظة ادلب بسوريا.

وأوضح المصدر أن ملدعون من عناصر المرتزقة التابعين لـ ” فرقة الحمزة ” الموالية إلي تركيا ،وقد قدم إلى ليبيا في ديسمبر 2019 لمواجهة القوات المسلحة الليبية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأيام الماضية صورة اطلعت عليها “أخبار ليبيا24” للقيادي المرتزق سوري الجنسية، سيف أبو بكر بولاد، مواليد السبعينات، والعسكري برتبة ملازم أول مُنشق عن الجيش السوري، وذلك أثناء تواجده بمحاور القتال في طرابلس.