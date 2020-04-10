مقتل مرتزق سوري خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس
أخبار ليبيا24
كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر المرتزقة السوريين قتل الأيام القليلة الماضية خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وأضاف المصدر أن المدعو عبدالباسط ملدعون الشهير بـ”الأطرش” السوري الجنسية قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع في طرابلس مساء الإثنين الماضي.
وأشار المصدر إلى أن ( الأطرش ) في العقد الخامس ومن سكان بلدة “بسامس” في منطقة أريحا في محافظة ادلب بسوريا.
وأوضح المصدر أن ملدعون من عناصر المرتزقة التابعين لـ ” فرقة الحمزة ” الموالية إلي تركيا ،وقد قدم إلى ليبيا في ديسمبر 2019 لمواجهة القوات المسلحة الليبية.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأيام الماضية صورة اطلعت عليها “أخبار ليبيا24” للقيادي المرتزق سوري الجنسية، سيف أبو بكر بولاد، مواليد السبعينات، والعسكري برتبة ملازم أول مُنشق عن الجيش السوري، وذلك أثناء تواجده بمحاور القتال في طرابلس.
وأوضحت الصورة، أن القيادي السوري أبو بكر بولاد ظهر رفقة حرسه الخاص وهم واضعين إشارات علم الدولة الليبية على زيهم العسكري.
وبالبحث عن سجل سيف، تبين أنه عسكري انشق عن الجيش السوري، ومنها أصبح آمرا لمليشيا “فرقة الحمزة” التي تأسست في أبريل 2016م في سوريا والموالية كليًا للحكومة التركية، ويتنقل بين تركيا وسوريا وليبيا كأغلب مقاتلي المرتزقة السوريين من فرقة الحمزة.
وأكدت مصادر مُطلعة، أن الإرهابي سيف يتمركز برفقه عناصر أخري من المرتزقة السوريين في مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الواقع بجوار النادي الدبلوماسي في عين زارة بطرابلس والتي اتخذته العناصر المرتزقة ثكنة عسكرية لها.