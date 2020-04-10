صنع الله يبحث مع بلديات الجنوب أزمة إمدادات المنطقة بالمحروقات

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية ، أزمة إمدادات المنطقة بالمحروقات.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس، مناقشة التحديات التي تواجه مؤسسة النفط وشركة البريقة لتسويق النفط أثناء القيام بتوفير المحروقات إلى المناطق الجنوبية، والبحث عن آلية مناسبة لضمان وصولها في ظل تردي الأوضاع الأمنية.

وقال صنع الله، إنه “منذ بداية أزمة الوقود في الجنوب الليبي في منتصف عام 2017 قامت شركة البريقة وبمتابعة متواصلة من المؤسسة بإجراء ترتيبات للتنسيق الأمني مع المجموعات العسكرية المختلفة بالمناطق الواقعة من المستودعات في مصراته وحتى مختلف المحطات بمدن الجنوب والتي بدأت في عام 2018 لعبور قوافل شاحنات الوقود المحملة بملايين اللترات من المحروقات إلى الجنوب وبشكل منتظم لتخفيف معاناة المواطنين”.

وأضاف صنع الله، أنه بعد بدء الحرب في طرابلس في أبريل 2019 انقطعت الطرق ولم يعد هنالك مجال للتنسيق الأمني لعبور الشاحنات، موضحا أن الحرب هي السبب الرئيسي لانقطاع الإمدادات إلى المنطقة الجنوبية، على حد قوله.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنه جرى توفير كميات من المحروقات عبر مستودعات شركة البريقة في المنطقة الشرقية، دون تحقيق أي نتيجة ملموسة بشكل جوهري.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع القادم يضم كلّا من شركة البريقة لإشراك عمداء البلديات في التوصل إلى حلّ عاجل للتنسيق الأمني وضمان سلامة السائقين وتأمين الطرقات لضمان استئناف تزويدات الوقود إلى مختلف المدن والقرى في المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع كلّ من مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، وعضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عبد الحميد شتيوي، بحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

إضافة إلى عميد بلدية الغريفة عبد الستار السنوسي، وعميد بلدية وادي عتبة عبد الرحمن محمد، وعميد بلدية أبراك الشاطئ الجيلاني علي، وعميد بلدية بنت بية أشرف خليفة، وعميد بلدية أدرى الشاطئ إبراهيم الغول، وعميد بلدية القرضة الشاطئ مجدي أبوخزام، وعميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة، والعضو ببلدية أوباري عليتن السلهاب، وعميد بلدية مرزق علي الطاهر، وعميد بلدية مرادة مصطفى عبدالرحمن، وعميد بلدية ربيانة حسين شكي، وعميد بلدية غات قوماني محمد، وعميد بلدية الجفرة سعيد قريقنو.