الاستشارية لمكافحة كورونا في طبرق تطالب برفع وتيرة الاستعداد

أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب إن اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا طالبت برفع على رفع وتيرة الاستعداد عقب ظهور حالات إيجابية في بنغازي.

وأوضح خطاب أن اللجنة الاستشارية طالبت بعد عقدها اجتماعًا موسعًا الخميس اللجنة العليا ووزارة الصحة بسرعة توفير قائمة الاحتياجات المطلوبة للحجر الصحي في طبرق.



وأفاد مسؤول مكتب الإعلام الأمني أن اللجنة شددت على ضرورة التشديد على المنافذ ومنع الدخول بشكل قطعي خلال هذه الفترة الحرجة.

وأضاف خطاب أن الاستشارية الطبية أكدت أيضًا على منع الدخول والخروج من الحدود الإدارية لمنطقة البطنان، و تعيين خمس نقاط رصد في كل من أمساعد بئر الأشهب الجغبوب واثنان في طبرق.

وأشار إلى أن اللجنة نبهت على ضرورة التعميم على كافة المستشفيات القروية بتسمية عنصر رصد لإعطائه دورة سريعة، ومنع كافة التجمعات، وخاصة المصارف والأسواق الشعببة ومحطات توزيع الغاز.

وأكد مسؤول المكتب أن اللجنة دعت إلى تسجيل الحالات التي دخلت للمنطقة من سفر خارجي خلال الإسبوعبن الماضيين ومتابعتها وإلزامها بالحجر الصحي ، وضرورة توفير مستلزمات سحب العينات بشكل عاجل نظرًا لنفاذ المخزون.

وناقشت اللجنة في الاجتماع التنبيه على ضرورة وضع آلية من اللجنة العليا لاستيعاب الليبيين المحتجزين على الحدود المصرية في حالة الموافقة على دخولهم وتوفير مقر يتسع لهم وتسخير كافة اللجان والعناصر الطبية بمختلف المدن لمتابعتهم.

وأكدت على عدم تحميل منطقة طبرق وحدها تبعات فحصهم وإيوائهم نظرا لكثرتهم وانتمائهم لكافة المناطق الليبية ، وعدم قدرة الفرق المحلية على استيعابهم,

وأشارت إلى اعتماد المقترح والخطة التي قدمها المركز الوطني للأمراض طبرق بخصوص الآلية التي يتم بموجبها تنظيم عمل اللجنة، وضرورة تكثيف البرامج التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.