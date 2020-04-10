الاستشارية الطبية طبرق: حالة الاشتباه الرابعة للإصابة بكورونا “سالبة”

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا عدنان بودية إن حالة اشتباه من مدينة طبرق ظهرت عليها أعراض كورونا وبعد إجراء التحاليل ظهرت نتائجها سلبية.

وأضاف بودية لـ”أخبار ليبيا24″ وصلت الحالة وهي الحالة الرابعة إلى مركز طبرق الطبي وكانت أعراضها السعال وارتفاع درجات الحرارة وهي لفتاة ليبية مخالطة لوالدتها القادمة من مصر.

وأوضح عضو اللجنة أنه تم أخذ العينات من الفتاة ووالدتها والنتيجة ظهرت سلبية، لافتا إلى أنه منذ بداية الأزمة وصلت إلى مركز طبرق الطبي 4 حالات اشتباه وكانت النتائج سلبية.

وفي ذات السياق أكد مدير مركز طبرق فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ إن بعض الحالات تأتي من خارج ليبيا بدون المرور على الحجر الصحي وهو من أهم الخطوات.

وأضاف الجالي :”من المفروض أن يكون المواطن القادم من السفر على قدر المسؤولية ويحجر نفسه لمدة إسبوعين ولايخالط أحد حفاظاً على نفسه وعلى المواطنين.

وأشار مدير مركز طبرق الطبي إلى أنه بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين نحن لسنا مسؤولين عليهم وسيتم ترحيل أي مهاجر دخل البلاد بدون شرعية.