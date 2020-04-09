مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 أشخاص

مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 أشخاص

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 8 حالات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم اليوم 19 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» وكانت كافة النتائج سلبية.

ولفت البيان إلى أن العينات كانت من ضمنها الحالة الأولى بمدينة مصراتة وظهرت سلبية بعدما تماثلت للشفاء إلى جانب 5 حالات من المخالطين.

يشار إلى أنه قد سجلت في ليبيا 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منها حالة واحدة في بنغازي والبقية من طرابلس ومصراتة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.