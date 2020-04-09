الجراري يعلن عن وصول أول شحنة بحرية لمواد التنظيف من مصر إلى ميناء طبرق

الجراري يعلن عن وصول أول شحنة بحرية لمواد التنظيف من مصر إلى ميناء طبرق وصول 44 حاوية مواد تنظيف على متن أول رحلة بحرية قادمة من ميناء دمياط المصري

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ، إبراهيم الجراري، عن وصول السفينة ” SERRANO ” محملة بــ “44” حاوية مواد تنظيف، على متن أول رحلة بحرية قادمة من ميناء دمياط المصري إلى ميناء طبرق البحري، ضمن الخط البحري لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية.

الجراري أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أن هذه السفينة تعتبر بداية فتح الخط البحري الذي تم الاتفاق عليه من خلال اجتماعات سابقة في يناير الماضي في مصر مع إتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصري ومجلس رجال الأعمال المصريين.

وأوضح أن المنفذ البري أمساعد مفتوح الآن فقط للمواد الغذائية والخضروات والفواكه، أما المواد الأخرى الكهربائية والملابس ومواد البناء ستكون عن طريق السفن من الموانئ المصرية إلى ليبيا .

وتابع أن السفينة “سيرانو” سوف تفرغ حمولتها بميناء طبرق وسوف تعود إلى مصر لتحميل العديد من المواد، وسوف تعمل على هذا الخط حتى بعد أزمة كورونا.

الجراري لفت إلى أنه سوف تصل كل هذه المواد قبل شهر رمضان المبارك وتتوفر هذه السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وقال إنه حسب كتاب مصرف ليبيا المركزي الذي صدر أمس سيفتح الاعتمادات أمام التجار بسعر 3.70 للدولار مقابل الدينار الليبي، منوهاً إلى أن الرقابة الإدارية بالحكومة الليبية وتسييري طبرق وإدارة ميناء طبرق كان لهم الدور الأكبر في تسهيل دخول السفن التجارية وفق القانون والإجراءات الصحية المتبعة.

يذكر أن الغرفة التجارية الليبية المصرية تواصلت مع الجانب المصري لإنشاء خط تجاري عبر البحر في ظل الصعوبات التي فرضها فيروس كورونا بعد إقفال الحدود البرية بين البلدين.