غارات للجيش في بوقرين تسفر عن تدمير عربات عسكرية لقوات الوفاق

غارات للجيش في بوقرين تسفر عن تدمير عربات عسكرية لقوات الوفاق الجيش يشن غارات جوية على قوات الوفاق في بوقرين

أخبار ليبيا24

شن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني اليوم الخميس غارات جوية جديدة على عربات عسكرية تابعة لقوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مصراتة. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات والعربات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن “مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة تشُنّ غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

وفي وقت سابق أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استهداف الجيش تجمعًا لقوات الوفاق في معسكر الرحبة بتاجوراء ومحمية صرمان كانت تمهد لشن هجوم على مدينتي صرمان وصبراتة. وقال المركز، “إن الاستهداف أدى إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من عناصر قوات الوفاق”.

ويوم الأربعاء أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين.

وذكر المسماري في تدوينة على فيسبوك أن “قوات الدفاع الجوي العربي الليبي تتمكن من اسقاط عدد 2 طائرة مسيرة تركية”.

وأوضح أنه جرى إسقاط الطائرة الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرقي العاصمة طرابلس فوق محور عين زارة.