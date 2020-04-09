صحة الوفاق تعلن تعليق العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، تعليق العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس الذي خصص كأول مرفق صحي لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا في العاصمة وليبيا.

ودانت الوزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس، بشدة تكرار استهداف مستشفى الخضراء بوسط العاصمة، للمرة الثالثة خلال اثنتين وسبعين ساعة، مشيرة إلى أن هذه المستشفى التي سجل شفاء أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا.

وقالت وزارة، إن “القصف الغاشم والمتعمد للمستشفى قد دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى ، الأمر الذي دعانا ونحن مضطرين إلى إخلاء المستشفى خصوصا بعد وقوع إصابات بين الأطقم الطبية العاملة في هذا المرفق”.

ودعت وزارة الصحة، العالم إلى إدانة هذا الفعل الجبان ، مؤكدة أن المستشفيات والمرافق الطبية ليست أهدافا عسكرية ، واستهدافها يرقى إلى جريمة حرب وفق المواثيق والقوانين الدولية، على حد قولها.

ونوهت الوزارة، إلى أن الاستهداف الذي وقع اليوم الخميس هو الاستهداف الـ28 للمستشفيات والمرافق الطبية خلال عام ومنذ بدء الحرب على العاصمة طرابلس ، والتي استشهد على إثرها منذ الرابع من إبريل 2019، 14 طبيبا ومسعفا وأصيب آخرون ، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف، وفق نص البيان.