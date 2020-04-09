زعبية يتبرع بمعدات طبية لمستشفى في طرابلس زعبية شارك في حملة "تحدي الخير" التي أطلقها النجم أنيس سلتو

أخبار ليبيا 24 خاص

قدم اللاعب الدولي محمد زعبية تبرع لأحد مستشفيات العاصمة طرابلس، وتمثل التبرع في معدات طبية، في إطار المساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر مستشفى الجلاء الطبي بطرابلس على صفحته الرسمية صور للاعب وقدمت له الشكر للاعب على هذه المبادرة .

وكان اللاعب قد شارك في حملة تحدي الخير، التي أطلقها النجم أنيس سلتو، المحترف في صفوف الاتحاد السكندري المصري.

وشارك عدد من اللاعبين في المساهمة بتحدي الخير، أبرزهم حمدو الهوني، ورياض اللافي، ومؤيد اللافي، وأحمد الهرام، وربيع اللافي، وعلي معتوق، وسند الورفلي، ومحمد الطبال وغيرهم.