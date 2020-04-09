رئيس وحدة شؤون مراكز الحرس البلدي الأبرق : أكبر مشاكلنا هي الترابط الاجتماعي بالمنطقة ملازم أول أمجد النجدي : تم إحالة أكثر من ألفان ومائتين مخالفة من شهرين لإدارة جهاز الحرس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس وحدة شؤون مراكز الحرس البلدي الأبرق ملازم أول أمجد أيوب أحمد النجدي إن عناصر الجهاز يعملون بصورة جيدة وطبيعية .

النجدي أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن أكبر مشاكلنا هي الجانب الاجتماعي بالمنطقة، لافتاً إلى أنه عند تسجيل مخالفة على محل ما، أو مخبر نجد أنفسانا في مشاكل اجتماعية بسبب ترابط المنطقة .

وتابع أن إمكانيات المركز جيدة جداً، والقوة البشرية ممتازة، مشيراً إلى أن دفاتر المخالفات من إدارة الجهاز تصلنا بشكل شهري، عقب فتح العديد من المحال في الفترة الأخيرة دون الحصول على تراخيص مزاولة .

وذكر أنه تم إحالة أكثر من ألفان ومائتين مخالفة من شهرين لإدارة جهاز الحرس، ولن نرضخ لأي ضغوط اجتماعية تضر بصحة المواطن وبالتالي تؤثر على الوطن .

النجدي أكد أن مخالفات المخابز لا هوادة فيها وتدفع فوري ويغلق المخبز إلى ان يصحح من وضعه، مضيفاً أن حملتنا مستمرة من منطقة المخيلي إلى منطقة القيقيب، ولالي، وترت .

وأشار إلى أنه تم المرور على كل المخابز للكشف عن الشهائد الصحية، وكل العاملين بالمخابز الآن لديهم شهائد صحية، منوهاً أنه تم فرض التسعيرة على المخابز .

وفيما يخص تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية واللجنة العلياء لمجابهة وباء كورونا بخصوص فرض حظر التجوال، يقول لقد ضاعفنا جهدنا والتعليمات منفذه، وكل من يخالف يدفع المخالفة فورية، وقدرها خمس مائة دينار، بالإضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة .

ويضيف النجدي فيما يخص التسعيرة، قمنا بضبط الاسعار للخضروات والفواكه والسلع الغذائية ولا توجد أي مخالفات إلى الآن ونستقبل بلاغات المواطنين بأى تجاوز، ولا وقت للمجاملات نحن الان في مواجهة فيروس لا يرحم ولا نسمح أن يستقل ضعاف النفوس هذه الجائحة على حسب المواطن في ظل الظروف الحالية .

وعن ضبطيات السلع المنتهية الصلاحية، أضاف النجدي نتابع صلاحية المواد الغذائية والطبية وقمنا بضبط العديد من المواد المنتهية للصلاحية المعروض في المحلات والصيدليات، وقمنا بمخلفات أصحاب المحلات والصيدليات وتوقيعهم على تعهد المرة الأولي، وإذا ما تكرر يتم الأمر يتم إحالتهم للنيابة العامة دون إبطاء .

يشار إلى أن شؤون مراكز الحرس البلدي الأبرق يضم الفرع البلدي المخيلي، والفرع البلدي، ولالالي، والفرع البلدي ترت والمسافة تقريبا بين البلديات تبلغ 120 كيلومتر .