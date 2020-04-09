دحضًا للإشاعات..”أخبار ليبيا24″ تتابع تفريغ حاويات السفينة المصرية بميناء طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

تابعت “أخبار ليبيا24” اليوم الخميس فتح عدد من الحاويات القادمة على متن السفينة (سيرانو) والتي كانت عبارة عن 44 حاوية من مواد التنظيف.

وتم فتح الحاويات بحضور عميد بلدية طبرق ومدير أمن الميناء ومدير عام ميناء طبرق البحري ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية.

ويأتي قدوم السفينة عبر الخط البحري الذي تم فتحه مابين مصر وميناء طبرق لنقل مواد التنظيف والبناء والمواد الكهربائية.

وكانت وسائل إعلام ونشطاء على واقع التواصل تابعين ومؤيدين لحكومة اوفاق في غرب ليبيا أشاعوا بأن السفينة تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وكان رئيس الغرفة الإقتصادية الليبية المصرية ابراهيم الجراري أكد أمس الأ{بعاء لـ”أخبار ليبيا24″ وصول السفينة ” SERRANO ” إلى ميناء طبرق قادمة من ميناء دمياط المصري محملة بعدد 44 حاوية حجم 40 قدم من مواد التنظيف.

أضاف الجراري أن هذه السفينة هي بداية فتح الخط البحري الذي تم الاتفاق عليه من خلال اجتماعات سابقة في يناير الماضي في مصر مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصري ومجلس رجال الأعمال المصريين.