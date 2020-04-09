تجهيز مقر للحجر الصحي في منطقة سوق الثلاثاء بطرابلس الموقع سيجهز خلال أربعة عشر يومًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن البدء في تجهيز الموقع السادس لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد داخل طرابلس بمقر جزيرة سوق الثلاثاء .

وتوقعت الوزارة أن الموقع سيجهز خلال أربعة عشر يومًا، ويشمل الموقع 92 حجرة متنقلة تحوي مختبرًا وحجرات خاصة بالكشف، وتبلغ السعة السريرية للمركز خمسة وثمانون سرير ايواء وعناية فائقة.

و خصصت الوزارة ست مواقع لاستقبال وعلاج مصابي فيروس كورونا داخل مدينة طرابلس وهي مركز علاج معيتيقة، ومركز زاوية الدهماني الواقع بمبنى إيواء مستشفى العيون، ومركز علاج أبوسليم، ومركز سوق الثلاثاء، ومركز طريق المطار ، ومجمع عيادات زاوية الدهماني.