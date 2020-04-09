السفارة الليبية بلندن تعلن وفاة ليبيين بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في لندن، عن وفاة اثنين من الليبيين في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 31 حالة إصابة في المملكة.

وأشارت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، أعمارهما تجاوزت الستين عاما، مؤكدة أن المتوفيين تحت المتابعة اليومية لإتمام إجراءات الدفن، وأن أحدها سيدفن غدا، بينما الآخر في انتظار إنهاء الإجراءات.

وأكدت السفارة، أنها على تواصل يومي مع جميع المصابين وقد أرسلت لهم سلة وقائية وغذائية ودوائية، موضحة أن من بين المصابين 12 رجلا منهم سبعة حالات تتلقى العلاج بالمستشفى التي منها 6 أطباء.

وأوضحت، أن من بين المصابين ثمان نساء يتلقين العلاج في بيوتهن، وواحدة تماثلت للشفاء، في حين أصيب 11 طفلا بالفيروس ويتلقون العلاج في بيوتهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد سجل إصابة 21 حالة بفيروس كورونا، منها حالة واحدة في بنغازي والبقية من طرابلس ومصراتة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.