التعاون يطلق حملة خيرية تستهدف الوافدين والعاملين بالأجر اليومي النادي يناشد كل من يريد المساهمة في الحملة الحضور إلى مقره

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد نادي التعاون أجدابيا لإطلاق حملة خيرية تحمل اسم “التعاون الخير لمد يد العون” .

وتستهدف الحملة العمالة الوافدة في مدينة أجدابيا و العاملين بالأجر اليومي .

وطالب النادي كل من يريد المساهمة في الحملة الحضور إلى مقر النادي أو الاتصال بالجنة المشرفة .

وكانت عدد من الأندية الرياضية في مختلف مدن ليبيا قد تقدمت بعديد المبادرات الخيرية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد خاصة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا .