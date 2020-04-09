التعاون يطلق حملة خيرية تستهدف الوافدين والعاملين بالأجر اليومي

النادي يناشد كل من يريد المساهمة في الحملة الحضور إلى مقره

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أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد نادي التعاون أجدابيا لإطلاق حملة خيرية تحمل اسم “التعاون الخير لمد يد العون” .

وتستهدف الحملة العمالة الوافدة في مدينة أجدابيا و العاملين بالأجر اليومي .

وطالب النادي كل من يريد المساهمة في الحملة الحضور إلى مقر النادي أو الاتصال بالجنة المشرفة .
وكانت عدد من الأندية الرياضية في مختلف مدن ليبيا قد تقدمت بعديد المبادرات الخيرية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد خاصة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا .

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