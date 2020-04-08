وزير الصحة يطالب بعدم نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا وزير الصحة يشدد على عدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم وفقاً لقانون المسؤولية الطبية

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس “كورونا”، وعلى رأسها اللجنة العليا و وزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية التي تقوم بالإعلان يومياً عن آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.

ودعا وزير الصحة إلى عدم الانسياق وراء أى أخبار أو بيانات غير رسمية، أو نشر شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على ضرورة عدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم، وذلك طبقاً لقانون المسؤولية الطبية وحماية حق المريض التي تمنع افشاء اسرار متلقي الخدمة، و تؤكد على ضرورة عدم ذكر أسماء المرضى أو أى تفاصيل بشأنهم.

وأكد بأنه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض والالتزام بالتشريعات المعمول بها مشيراً إلى استمرار العمل و التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين.