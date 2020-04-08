وزارة الصحة تطالب القادمين من السفر بالحجر المنزلي

أخبار ليبيا24

طالبت وزارة الصحة في الحكومة الليبية كل مسافر قدم إلى ليبيا من تاريخ 15 مارس الماضي وما بعده بضرورة البقاء في الحجر المنزلي.

ونبهت الوزارة جميع المواطنين ممن كان لهم تاريخ سفر بالخارج ولديه أعراض مشابهة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامته.

وشددت وزارة الصحة على عدم التردد على المراكز الصحية والعيادات و المستشفيات والتواصل والاتصال المباشر مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بحسب الأرقام المعلن عنها بحسب كل بلدية ضماناً لسلامته وتجنبًا لمخالطة الآخرين.