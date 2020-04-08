مسؤول عسكري : السرية الطبية باشرت تعقيم مواقع الجيش في عين زارة

أخبار ليبيا 24

قال عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات أجدابيا، التابعة لعملية الجيش الوطني، عقيلة الصابر، إن السرية الطبية المتمثلة في المستشفى الميداني للكتيبة “648 ورشفانة” باشرت في تعقيم عدد من مواقع قوات الجيش في محور عين زارة؛ بعضها كانت تحت سيطرة المرتزقة السوريين التابعين لحكومة الوفاق، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن غالبية محاور القتال في طرابلس تم تعقيمها من السرية الطبية المستمرة بشكل يومي في تعقيم وتطهير جميع المحاور، لاسيما التي تم تحريرها من قبضة المرتزقة السوريين.

وأكد أن الحكومة التركية نقلت عددا من المصابين في صفوف المرتزقة السوريين إلى ليبيا للتخلص منهم أولا، ولدعم مليشيات الوفاق في محاور القتال بطرابلس لعرقلة تقدم قوات الجيش التي تسعى لتحرير العاصمة من المليشيات المسيطرة عليها.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قال الإثنين الماضي “تمكنت وحدات القوات المسلحة من صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة”.

وأوضح المسماري، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات اجدابيا وأمر المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابي، لافتًا إلى أن “هناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة ومن أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين آمر مليشيا 42 حرامي وصهر المليشياوي هيثم التاجوري”، مؤكدًا سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.