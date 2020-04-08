لمن كان خارج البلاد..الاستشارية الطبية درنة تدعو هم الحضور إلى مركز الرصد والتقصي

لمن كان خارج البلاد..الاستشارية الطبية درنة تدعو هم الحضور إلى مركز الرصد والتقصي

أخبار ليبيا24

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للنطاق الجغرافي والإداري لمنطقة درنة عادل أدوال المواطنين الذين كانوا خارج البلاد خلال الثلاث الأسابيع الفائتة ضرورة الحضور إلى مركز الرصد والتقصي.

وأكد أدوال أن هذه الخطوة كإجراء احترازي، لافتا إلى أن مقر مركز الرصد والتقصي في مركز القلب والسكر والصدرية.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الليبية طالبت كل مسافر قدم إلى ليبيا من تاريخ 15 مارس الماضي وما بعده بضرورة البقاء في الحجر المنزلي.

ونبهت الوزارة جميع المواطنين ممن كان لهم تاريخ سفر بالخارج ولديه أعراض مشابهة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامته.

وشددت وزارة الصحة على عدم التردد على المراكز الصحية والعيادات و المستشفيات والتواصل والاتصال المباشر مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بحسب الأرقام المعلن عنها بحسب كل بلدية ضماناً لسلامته وتجنبًا لمخالطة الآخرين.