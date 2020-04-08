في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي.. السويحلي يعلن دعمه للكبير في مواجهة السراج

في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي.. السويحلي يعلن دعمه للكبير في مواجهة السراج السويحلي يؤكد للسفير موقفه المتوازن للحفاظ على الاستدامة المالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، إنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ للتأكيد على حقهم في دحر ما وصفهم بـ”مليشيات حفتر” التي تقصف أحياء ومستشفيات طرابلس وتقطع المياه عنها، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تم التأكيد على أن وقف العدوان هو ضرورة قصوى لتوحيد جهود مكافحة وباء كورونا ونجاحها.

فى اتصال هاتفي مع السفير #الأمريكي لدى ليبيا السيد "ريتشارد نورلاند"؛ أكدت على حقنا في دحر مليشيات حفتر التي تقصف أحياء… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, April 7, 2020

وتابع “حذرتُ من انحياز عملية “إيريني” البحرية الأوروبية لصالح الطرف المُعتدي على طرابلس، معربًا عن دعمه للمصرف المركزي في موقفه المتوازن للحفاظ على الاستدامة المالية وقيمة الدينار في ظل انعدام إيرادات النفط.

‏واختتم “جددتُ التذكير بأنّ الحبري مسؤول عن تحميل الدولة ديونًا بقيمة 50 مليار دينار لدعم حفتر ، وطباعة 12 مليار دينار بطريقة غير قانونية في روسيا، أدت إلى انهيار الدينار الليبي.

وكان محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، انتقد البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذي قال إنه صدر عنه منفردًا ومنشورًا في الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي، بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي.