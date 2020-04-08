صهد : “إيريني” تهدف لمنع وصول الأسلحة إلى الوفاق

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، أن العملية “إيريني” التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، تهدف لفرض رقابة بحرية ومنع وصول الأسلحة إلى قوات حكومة الوفاق .

صهد أوضح ، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أن هدف العملية ضرب ما أسماه “الاتفاق التركي الليبي”، قائلا “في حين يستمر السماح بتدفق السلاح إلى مليشيات حفتر عبر الحدود البرية الليبية المصرية وعن طريق الرحلات الجوية المكثفة من مطارات أبو ظبي وغيرها من المطارات”.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.