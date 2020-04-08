داخلية الحكومة الليبية تقرر تمديد حظر التجول إلى 15 أبريل

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة إبراهيم بوشناف، تمديد الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل الجاري.

ونص القرار، على أن يستمر حظر التجول من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة صباحا، بمقتضى القرار الذي حمل رقم 407 للعام 2020، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

ويشمل القرار منع حركة التنقل نهائيا بين المدن والقرى، وغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص، والاستثناءات المقررة للجهات التي تتطلب أعمالها التنقل خلال ساعات الحظر.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت أمس عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي لرجل قادما من تركيا عن طريق تونس، ويبلغ من العمر 55 عاما.