تشكيل لجنة استشارية طبية ببلديات الجبل الأخضر لمجابهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبدالرازق الناظوري، تشكيل لجنة استشارية طبية ببلديات الجبل الأخضر وتحديد مهامها.

ووفق نص القرار فإن اللجنة ستمارس مهامها داخل الرقعة الجغرافية الممتدة من الحدود الإدارية لبلدية القبة حتى بلدية الساحل غربًا، وستضم اللجنة 15 طبيبا وخبيرا.

وأوضح القرار، أن اللجنة تشرف على البلديات السبع المشار إليها في هذا النطاق الجغرافي، بحيث تمثل منطقة خدمة صحية واحدة يكون مقرها مستشفى الثورة بالبيضاء، ومستشفى المنصور للأمراض الصدرية المخصص للحجر الصحي.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة قد أعلنت أمس عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي لرجل قادما من تركيا عن طريق تونس، ويبلغ من العمر 55 عاما.