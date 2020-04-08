بلدي سبها يشرف على توزيع غاز الطهي

أخبار ليبيا24

تواصل بلدية سبها عملية توزيع شحنة غاز الطهي، التي وصلت من مستودع رأس المنقار بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الإستهلاكية المحلية.

وقال عضو المجلس البلدي لبلدية سبها لأخبار ليبيا24 بالحاج علي امحمد، إن الشحنة التي وصلت شملت 2940 إسطوانة، وسيقع توزيعها على الجمعيات الإستهلاكية المحلية بواقع خمسين إسطوانة لكل جمعية، مبينا ان البلدي اتفق على ان تصل شحنة من رأس المنقار كل اسبوع للمدينة.

واوضح بلحاج ان الشحنة التي وصلت ستوزع على خمسين جمعية استهلاكية، وان البلدي وضع برنامجا لتوفير الوقود للمواطنين غير المسجلين في الجمعيات، ومن ثم حملة الأرقام الإدارية.

واضاف بلحاج ان سعر الإسطوانة بلغ ثلاثين دينارا، بسبب ارتفاع تكلفة النقل للجنوب، حيث يتكلف كِراء السيارة الواحدة عشرة الاف دينار، وهو ماينعكس ارتفاعا لسعر الإسطوانة.