بسبب كورونا.. وزارة التعليم بالحكومة الليبية تقرر تمديد تعليق الدراسة إلى 30 مايو القادم

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قررت وزارة التعليم بالحكومة الليبية اليوم الأربعاء تمديد تعليق الدراسة بجميع المراحل بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة إلى نهاية تاريخ 30 مايو من العام الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبق وان اتخذتها الوزارة كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وأصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية، الدكتور فوزي بومريز، القرار رقم (102) لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة حتى تاريخ 30 مايو 2020.

ونص القرار في مادته الثانية، بأن تبدأ إجازة أعضاء هيئة التدريس اعتبارا من 14 أبريل الجاري وتنتهي بتاريخ 30 مايو 2020.

وفي المادة الثالثة من القرار، تستأنف الدراسة بتاريخ 31 مايو ويكون موعد الامتحانات لكلا الدورين الأول والثاني وإعلان النتائج من تاريخ 01 سبتمبر2020 إلى 15 أكتوبر 2020.

كما أصدر الوزير، القرار رقم (103) القاضي بتعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة حتى يوم 30 مايو 2020.

وفي المادة الثانية من هذا القرار يتولى وكل التربية والتعليم التنسيق مع الإدارات المختصة لوضع تصور بشأن استئناف الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات ومعالجة الفاقد في الوعاء الزمني بما يضمن ترابط المناهج الدراسية.