الشاطر: لجوء باشاغا للمجتمع الدولي والبعثة الأممية دليل على العجز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، مطالبة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما أسماه “اعتداءات حفتر”.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة له، أمس الثلاثاء، مطالبة باشاغا دليل على العجز، قائلا “هو يعلم أنهما غير قادرين أو ليس لديهما الرغبة، ويعلم انهما ينتظران من ينتصر، فلا داعي لتكرار تصريحات تفسر بالعجز وطلب استغاثة”، مختتما “إنها حرب والحرب بحاجة لحسم”.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، طالبت أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بكل مكوناته وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم حول ما أسمتها ” الأعمال الوحشية المتكررة”، وآخرها استهداف مستشفى الخضراء بطرابلس.

وذكرت المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إن القصف تسبب في توقف العملية الطبية بالمستشفى وحدوث أضرار في الممتلكات بداخله، والذي يعد مرفقا صحيا تم تجهيزه لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما تسبب كذلك في بث الهلع والخوف، وأثار الفزع بين الإطفاء والممرضين والمرضى والعاملين.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلنت أن القصف الذي استهدف مستشفى الخضراء بطرابلس أدى لفصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى ونقل المرضى خارج المستشفى ومن بينهم مصابين بفيروس كورونا، ما فاقم الوضع الصحي والإنساني.

ومن جهته، أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، استهداف مستشفى الخضراء العام في طرابلس اليوم، ما أدى إلى إصابة أحد عاملي الرعاية الصحية على الأقل، وإلحاق أضرار بالمرفق الطبي الذي يعمل بكامل طاقته، معتبرا الهجوم على المستشفى انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

وقال الحلو، في بيان، إن النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية لم تلقَ سوى التجاهل التام مع اشتداد حدة القتال، مضيفا أن هذا أمر غير مقبول في وقت تبرز فيه الأهمية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعاملي الصحة في التصدي لجائحة عالمية، لاسيما أن مستشفى الخضراء الذي يسع 400 سرير كان أحد مرافق الرعاية الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال مرضى كوفيد-19.

وأوضح أنه حتى مارس الماضي، تضرر ما مجموعه 27 مرفقا للرعاية الصحية بدرجات متفاوتة بسبب قرب الاشتباكات، بما في ذلك 14 مرفقا للرعاية الصحية تم إغلاقه، و23 مرفقا آخر معرضا لخطر الإغلاق؛ بسبب تحول خطوط المواجهة.