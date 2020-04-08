الجيش يسقط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة الوطية الجوية منصات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة في الوطية

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف قاعدة الوطية الجوية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وقامت بإسقاطها”.

من جانبها أكدت الكتيبة 134 المكلفة بحماية قاعدة الوطية إسقاط الطائرة التركية المسيرة قرب القاعدة، كما أكدت أن القاعدة بأمان ولم تتعرض لأي أذى.

وأسقط الجيش قبل أيام طائرات تركية مسيرة أقلعت من مطار مصراتة وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة القريبة من بوقرين.

وفي 25 مارس الماضي تعرضت قاعدة الوطية لهجوم فاشل من قبل قوات الوفاق، جعلت من الجيش الوطني على إثرها يتقدم ويسيطر بشكل كامل على مدن زلطن والجميل والعسة ورقدالين وحتى حدود زوارة، إضافة إلى نقاط عسكرية مهمة قرب الحدود التونسية.