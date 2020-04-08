الأمم المتحدة تدين قصف مستشفى الخضراء العام في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين القصف العنيف ، لليوم الثاني على التوالي على مستشفى الخضراء العام في طرابلس.

وواصل دوجاريك في بيان على موقع الأمم المتحدة أن غوتيريش يدين أيضًا الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خاصة في الوقت الذي تكون فيه هذه الحالات حاسمة لمنع انتشار جائحة COVID-19.

ويذكّر الأمين العام جميع الأطراف بأن العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي وأن الهجمات عليهم قد تشكل جرائم حرب.

ويكرر أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار وقفة إنسانية في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس كل طاقاتهم لوقف انتشار COVID-19.