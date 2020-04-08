أهالي بني وليد: الطيران التركي المسير وجه جديد لـ”الناتو”

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أكد شيوخ وأهالي قبائل بني وليد، أن المدينة عاشت، ليلة البارحة دامية جرء قصف الطيران التركي المسير الذي ينطلق من قاعدة مصراتة الجوية وغيرها، والذي لا يختلف عن قصف حلف الناتو عام 2011م، موضحين أن الهدف هو تركيع المدن الرافضة لتدمير واستعمار المؤسسة العسكرية.

شيوخ وأهالي القبائل قالوا في تسجيل مرئي “إننا نريد أن نؤكد لأذناب الاستعمار بأن بني وليد التي تتعالى على جراحها وتتجاوز الاجتياح الهمجي لها بالقرار رقم 7، وتحاول إصلاح ذات البين ورأب الصدع بين الليبيين، تأكدت اليوم أن الجيش التركي الغازي وقوات حكومة الوفاق ومليشيات مصراتة، قد صنفوها كمنطقة معادية وهدف عسكري لابد من تدميره”.

وأضاف البيان “لقد كان هذا الموقف المعادي استكمالا لمواقف حكومة الوفاق عندما أعلنت وبخلاف سياستها المتعلقة بجائحة كورونا، اكتشاف حالة مصابة في بني وليد قبل إجراء التحليلات اللازمة للحالة؛ بهدف خلق حالة من فزع بين المواطنين”.

وشهدت مدينة بني وليد خلال الليالي الثلاث الماضية، حملة شرسة من القصف المكثف من قبل الطيران التركي المسير الداعم لقوات حكومة الوفاق، حيث استهدفت إحدى الضربات شاحنات وقود كانت متجهة لمدينة ترهونة جنوب وشمال ووسط بني وليد بمنطقة تنيناي ودينار ووسط المدينة.