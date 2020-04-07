معزب : العمليات العسكرية الأخيرة أثبتت استحالة دخول حفتر لطرابلس

معزب: لقاءات البعض لبحث الحلول السياسية تتم بشكل غير معلن

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أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن العمليات العسكرية الأخيرة في طرابلس، أثبتت بما لا شك فيه أن خليفة حفتر يستحيل دخوله لطرابلس.

معزب تابع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الكثيرين ممن كانوا على الحياد، أو ينتظرون إمكانية دخوله للعاصمة، هم يبحثون عن حل سياسي في الوقت الراهن.
وأوضح أن بعض اللقاءات تجري في الوقت الراهن بشكل غير معلن، لبحث بعض الحلول السياسية، موضحًا أن أزمة كورونا ربما شجعت البعض على التواصل في الوقت الراهن.

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