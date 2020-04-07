لتقديم العون..حكومة الوفاق تقرر إرسال 30 طبيبا إلى إيطاليا

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت حكومة الوفاق الوطني إرسال عدد 30 طبيب وطبيب مساعد إلى إيطاليا لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

وذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وزير الخارجية محمد سيالة استقبل اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا دي مايو وبحث الطرفان الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الأمر خاصة في إيطاليا.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن سيالة اكد وقوف ليبيا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء.

وأوضحت وزارة لخارجية أن دي مايو تقدم بالشكر والتقدير لحكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال الأطباء بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية.