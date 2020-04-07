كاشفاً تفاصيل الحالة المُصابة بكورونا.. الحاسي: يتم تجهيزه لإحالته إلى مستشفى الهواري العام

أخبار ليبيا 24 – متباعات

قال المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، أحمد الحاسي مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع العالمي اليوم أظهر أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد 1210956 حالة، والوفيات 67594 حالة، وفي إقليم شرق المتوسط سجلت الحالات المؤكدة 74347 حالة وعدد الوفيات 3976 حالة.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، “الوضع الوبائي المحلي جيد، وجميع نقاط الرصد مُفعلة، فعدد الحالات التي تم استلامها من مخبر كوفيد 19 حتى الساعة الثامنة مساء اليوم 83 حالة، منهم 825 حالة سالبة، وحالة واحدة موجبة”.

وتابع “الحالة لمواطن ليبي من مدينة بنغازي عمره 55 عام يعاني من مشاكل صحية الرئتين منذ مدة، قادمًا إلى ليبيا من تركيا عبر تونس منذ 20 يومًا وحالته الصحية مستقرة، والآن يتم تجهيزه لإحالته إلى مستشفى الهواري العام الذي سوف يتم فيه علاج كورونا”.

وواصل “بدأت فرق الرصد والتقصي الوبائي برصد المخالطين لهذه الحالة وسوف يتم عزلهم، في مركز بنغازي الطبي، وكما نوهنا سابقًا فإنه عندما فُرض التباعد الاجتماعي جاء لصالحكم ولصحتكم”.

واختتم “من الغد سنتابع انخفاض أعداد التحركات التي انخفضت في الصباح والمساء، وإذا كان هناك أي تمديد لحظر التجوال فيجب أن يستقبله الناس بصدر رحب لأن هذه الفترة هامة جدًا حتى لا يحدث أي تفشي”.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية، إبراهيم بوشناف، أعلن حظر التجول في الأراضى الليبية من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحا، لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

كما طالبت الداخلية مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع دخول أي الأشخاص عبر منافذ بالبلاد تخوفا من انتشار فيروس كورونا.