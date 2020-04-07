ضربات جوية ليلية على مواقع الوفاق في بوقرين الجيش يتحدث عن سقوط قتلى في صفوف قوات الوفاق في بوقرين

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية شنت عدد من الضربات بالطيران الليلي على مواقع قوات الوفاق في بوقرين وأحدثت بها خسائر كبيرة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على فيسبوك، “القوات الجوية تنفذ عدد من الضربات بالطيران الليلي على مواقع الميليشيات في بوقرين وأنباء عن عدد من القتلى وحالة من الإرباك في صفوفهم”.

ويوم الإثنين، أعلنت شعبة الإعلام الحربي إسقاط طائرة تركية مُسيرة في بوقرين بعدما أقلعت من الكلية الجوية مصراتة قبل محاولتها استهداف تمركزات للوحدات العسكرية.

وقالت الشعبة، إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من الكلية الجوية – مصراتة وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية، وتقوم بإسقاطها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، يوم الإثنين، إن الجيش كبد قوات حكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين خسائر كبيرة، بعدما حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وأضاف، أن “وحدات القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة”.

وقال، “إن اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات إجدابيا وآمر المحور أكد تدمير ثلاث عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابيًا، وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة ومن أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين آمر مليشيا 42 حرامي وصهر المليشياوي هيثم التاجوري، كما يؤكد كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها”.