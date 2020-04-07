شهود عيان يكشفون تفاصيل قتل أهالي الرحيبات لمجرمين استهدفا محطة الكهرباء

أخبار ليبيا 24

أكد شهود عيان من داخل مدينة الرحيبات، قيام الأهالي بالاشتباك مع اثنين من الخارجين على القانون الذين قاموا باستهداف محطة الكهرباء بقاذف “آر بي جي”، مؤكدًا قيام الأهالي بقتل المجرم؛ ﺧﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﻐﻮﻑ، ومعاونه ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻏﻴﻢ ورميهم بساحة المدينة.

شهود العيان أوضحوا أن المدينة شهدت انتفاضة قوية ضد هؤلاء المجرمين المعروفين بالاتجار في المخدرات والذين قاموا بإطلاق القذائف نحو محطة كهرباء الرحيبات ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي منذ يومين، حيث قام الأهالي بالاشتباك مع المجرمين وقتلهم.

وكان أهالي الرحيبات، قد ضاقوا ذرعًا بالأفعال الإجرامية اليومية لعدد من المجرمين بالمدينة، والتي امتدت لخدمات المدينة كالكهرباء ما أدى لاشتعال غضبهم والاشتباك معهم ردًا على تلك الأفعال الإجرامية ﻭﻭضعهم ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أمام تجمهر الأهالي الغاضبين.