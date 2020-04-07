رئيس الوزراء البريطاني بالعناية الفائقة بسبب كورونا والرئيسان الأمريكي والفرنسي يعربان عن دعمهما له جونسون كان قد أصيب قبل عشرة أيام بكوفيد19

أخبار ليبيا24

بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة يوم الإثنين نتيجة تدهور وضعه الصحي بعد يوم من إدخاله مستشفى في وسط لندن.

وأعلن جونسون في 27 مارس الماضي إصابته بكوفيد-19 ليصبح بذلك أول رئيس لحكومة أو دولة كبرى يصاب بالمرض.

وبحسب مكتبه، فقد أدخل جونسون إلى المستشفى مساء الأحد للخضوع إلى فحوصات بسبب استمرار عوارض المرض.

وقال المتحدث باسم جونسون إن “الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى”.

وأوضح في بيان يوم الإثنين أن “رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة”.

بدوره أعلن راب، عقب تكليفه أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ”هزيمة” الوباء. وقال راب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنّ “تركيز الحكومة سيكون على التأكّد من أنّ توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً”.

وأكّد القائم راب أنّ جونسون (55 عاماً) موجود “بين أيدٍ أمينة” في مستشفى سانت توماس الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن.

وعقب الإعلان عن إدخال جونسون للعناية الفائقة، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن يتعافى سريعاً، مشيراً إلى أنّ الأميركيين “يصلّون من أجل شفائه”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي “أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون”.

وأضاف “لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر. وقال “سنرى ما إذا كان بإمكاننا تقديم أيّ مساعدة. لقد اتّصلنا بجميع أطباء بوريس وسنرى ما سيحدث”.

كذلك أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين “دعمه” لرئيس الوزراء البريطاني، معرباً عن أمله في أن “يتجاوز هذه المحنة سريعاً”.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر “كلّ دعمي لبوريس جونسون ولأسرته وللشعب البريطاني في هذه اللحظات العصيبة. آمل أن يتجاوز هذه المحنة سريعاً”.