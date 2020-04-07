تسييري طبرق يستعرض مع وزير الحكم المحلي متطلبات شركة خدمات النظافة والحرس البلدي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض وزير الحكم المحلي عادل الزايدي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء متطلبات شركة خدمات النظافة وجهاز الحرس البلدي للقيام بالأعمال المناطة بهم.

ونوقش خلال الاجتماع بحضور أعضاء مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وصالح هاشم المشاريع المنفذة في البلدية.

وبحث خلال الاجتماع أيضًا توفير المعدات والآلات والرواتب الخاصة بالعاملين في شركة خدمات النظافة وتوفير المتطلبات لجهاز الحرس البلدي، إضافة إلى بحث المشاريع التي ينفذها جهاز الإسكان والمرافق.

وأشاد وزير الحكم المحلي بالأعمال التي يقوم بها المجلس التسييري لبلدية طبرق وبأعمال شركة الخدمات العامة وجهاز الحرس البلدي.