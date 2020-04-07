تسييري طبرق يبحث مع ميناء طبرق البحري دخول سفن المواد الغذائية بيسر وأمان

أخبار ليبيا24- خاص

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على ضرورة اتباع التعليمات والخطوات الصحية مع أطقم السفن القادمة من كل الدول.

وأكد بوالخطابية خلال لقاءه مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف على مراعاة عدم التعطيل في التفريغ والكشف الجمركي بالطرق السليمة وتسليم البضائع للتجار بأسرع وقت لتصل للمواطن بأسعار مناسبة.

وبحث رئيس المجلس التسييري ومدير الميناء كيفية تسهيل دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية بسهولة ويسر مع متابعة كل الإجراءات القانونية والصحية المتبعة.

وأشار بوالخطابية إلى الوضع الراهن في ليبيا وفي كل دول العالم بخصوص جائحة كورونا والذي وصل إلى الدول المجاورة وبات يهدد ليبيا.

وأوضح أن شهر رمضان المبارك بات على الأبواب مطالبًا من الجمارك والمناولة والأجهزة الأمنية متابعة كل الإجراءات الرسمية المتبعة مع أخذ الحيطة والحذر أثناء التفريغ والتفتيش.

وأفاد رئيس المجلس البلدي بضرورة التعقيم المستمر من الأطقم الطبية الموجودة بالميناء، وأن تصل المواد الغذائية إلى المواطن بأسعار مناسبة دون أي زيادة غير قانونية.