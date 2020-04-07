بومريز: وزارة التعليم وضعت خططا لضمان عدم ضياع العام الدراسي

بومريز: وزارة التعليم وضعت خططا لضمان عدم ضياع العام الدراسي استمرار توقف الدراسة في ليبيا بسبب جائحة كورونا

أخبار ليبيا24

قال وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز إن الوزارة وضعت الخطط التي تضمن استكمال العام الدراسي بعد انتهاء مخاطر جائحة كورونا وعودة الدراسة وفق جدول زمني مكثف يضمن عدم ضياع العام الدراسي على الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في بنغازي بين رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني ووزير التعليم، لبحث الخطط البديلة لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل ما تمر به البلاد وكافة دول العالم بسبب وباء كورونا.

وبحث الثني مع بومريز، الخطط البديلة للقطاع المتوقف عن العمل بسبب الأزمة الراهنة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها رئيس الحكومة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.

وأوقفت الحكومة الليبية، منذ نحو شهر، الدراسة في جميع المراحل التعليمية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وناقش الاجتماع، وضع خطة بديلة لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل ما تمر به البلاد وكافة دول العالم بسبب وباء كورونا، والحلول المقترحة والممكنة، على أن تقدم الوزارة خطتها الأسبوع المقبل.

وطمأن وزير التعليم مجلس الوزراء على كافة الخطط البديلة التي درستها الوزارة ومن بينها تنفيذ التعليم عن بعد لمراحل التعليم الأساسي بشقيه والتعليم الثانوي العلمي والأدبي.

ووفقا للوزير فإن الخطة تهدف الإبقاء على التواصل مع الطلاب من خلال بث الدروس التعليمية المقررة في مختلف المناهج.

من جانب آخر أطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على نتائج الزيارة التي أجراها لمناطق الواحات والكفرة، والتي تضمنت سير العمل في تلك المناطق، وكيفية تذليل الصعاب لضمان سير العمل على أكمل وجه.

كما بحث رئيس الحكومة مع وزير التعليم آليات إيجاد حلول لتأخر صرف مرتبات عقود المعلمين المتعاقد معهم لسد العجز الحاصل في القطاع.