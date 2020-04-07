بسبب عدم تطبيق حظر التجول..عرقلة عملية التعقيم في طبرق

بسبب عدم تطبيق حظر التجول..عرقلة عملية التعقيم في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية عميد عبدالعزيز العرفي لـ”أخبار ليبيا24″ إن حركة سيارات المواطنين عرقلت حركة سيارات الأطفاء التي تقوم بالرش والتعقيم.

وأضاف العرفي :”عشرات السيارات التي يقودها المواطنين تتحرك بكل أريحية رغم تواجد رجال الأمن على المفترقات وتنبيههم للسائقين بالالتزام ببيوتهم”.

وأشار مدير هيئة السلامة الوطنية إلى أنه بعد انطلاق حملة التعقيم في مدينة طبرق أمس الإثنين عند الساعة الرابعة بعد ساعات حظر التجوال ولكن للأسف لم نجد حظراً للتجوال داخل المدينة رغم أنه يبدأ عند الساعة الثالثة.

ويضيف العرفي :”كلفنا نحن كهيئة السلامة الوطنية من قبل رئاسة الوزراء في عضوية لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية رئيس الموارد المائية لتعقيم ورش المدن التي تقع تحت نطاق الحكومة المؤقتة”.