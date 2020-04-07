النهر الصناعي: مجموعة مسلحة أغلقت صمامات التحكم في محطة الشويرف للإفراج عن محتجز

أخبار ليبيا24

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء أن مجموعة مسلحة قامت أمس الإثنين بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف.

وأضاف الجهاز أن المجموعة المسلحة أوقفت آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن هذا الإغلاق تسبب في إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس وترهونه وأغلب مدن وقرى المنطقة الغربية.

وناشد الجهاز الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية هذا المورد والعاملين به.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال الإجرامية ضد الإنسانيه وضماناً لعدم تكرارها وحفاظاً على الأمن المائي للبلاد.