السني: قوات حفتر هاجمت مستشفى طرابلس ثم يطلب منا احترام الهدنة

أخبار ليبيا 24

استنكر مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، دعوات احترام الهدنة في ظل استمرار هجوم من أسماهم “مليشيات حفتر” على مستشفى طرابلس الرئيسي الذي يعالج مصابي فيروس كورونا.

السني قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “اليوم إرهاب وهجوم من مليشيات حفتر على مستشفى طرابلس الرئيسي الذي يعالج مصابي كوفيد 19“، مضيفا ثم يطلب منا احترام الهدنة وإيقاف الدفاع عن شعبنا .

وطالب بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وجرائم الحرب في ليبيا، مؤكدا “لن نسمح بهذا أن يستمر”.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلنت أن القصف الذي استهدف مستشفى الخضراء بالعاصمة طرابلس أدى لفصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى ونقل المرضى خارج المستشفى ومن بينهم مصابين بفيروس كورونا، ما فاقم الوضع الصحي والإنساني.