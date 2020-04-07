الخدمات الصحية الأبرق: نتابع القادمين من خارج البلاد بخصوص كورونا ونلتزم بتنفيذ الحجر

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الخدمات الصحية لبلدية الأبرق عضو اللجنة الأمنية المشتركة سعيد محمد حامد اليوم الثلاثاء، نحن نتابع الحالات التي كانت خارج البلاد بخصوص كورونا ونلتزم بتنفيذ الحجر الطبي.

وأضاف حامد لـ”أخبار ليبيا24″ أن إدارة الخدمات الصحية هي إدارة حديثة فصلت عن بلدية القبة مؤخرا تقوم بمهام كبيرة وطبية وإشرافية.

وتابع مدير الإدارة :”قمنا بتشكيل فريق للاستجابة السريعة والتقصي يتكون من طبيبة وفني تخدير وفني معامل وتم تجهيزيهم بالمعدات واللباس الواقي وهي لجنة تتبع للوزارة وتم توفير إمكانياتهم وفقًا للمعايير الصحية الدولية من البدلة وغطاء الرأس والقفازات ليست الكمية المطلوبة ولكن إلى حد ما تفي بالغرض”.

وأوضح حامد أن بلدية الأبرق تضم ثمان مرافق صحية هي المركز الصحي ترت المركز الصحي بونجلا العيادة المجمعة الأبرق المركز الصحي لالي المركز الصحي خولان الوحدة الصحية المخيلي الوحدة الصحية مطار الأبرق وفي ظل الظروف الحالية الآن ننشيء في وحدة صحية بالقاعدة الجوية.

وحول ما يخص الحجر ، يقول مدير الإدارة :”نحن نتعامل مع مستشفى شحات للأمراض الصدرية والفريق الطبي بالبلدية فريق نشط برئاسة اسامة عبد الجواد وهو من يقيم الحالة من حيث الحجر المنزلي أو الإحالة للمستشفى”.

وأشار حامد إلى أن عائلة وصلت من مصر قامت بالحجر الذاتي لنفسها وتواصلت معنا وكل يومين يقوم فريق التقصي والاستجابة السريعة بزيارتهم وأمس الإثنين كان آخر يوم في حجرهم الذاتي وتم إجراء الكشف عليهم قبل ذلك وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم..