الحكومة الليبيه تقرر إنشاء مقر لها في سبها

أخبار ليبيا24

أصدر مجلس الوزراء في الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء قرارًا بإنشاء فرع لديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية.

وحددت الحكومة الليبية المقر في مدينة سبها، مطالبة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

يشار إلى أن الحكومة الليبية دشنت في نوفمبر 2019 ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني جنوبي بنغازي، ليكون المقر الرئيسي لها.

وقررت الحكومة الليبية في مطلع مارس الماضي جعل مدينة بنغازي بشكل رسمي المقر الرئيسي لعملها، وذلك ابتداءً من شهر مارس حيث أصدر رئيس الحكومة، عبدالله الثني، القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن تحديد مقر عمل الحكومة الليبية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما باشرت الحكومة بشكل تدريجي، منذ إعلان تحرير بنغازي من الجماعات المتطرفة وعودة الأمن الاستقرار إليها، في نقل عمل عدد من وزاراتها للعمل بشكل رسمي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس، وذلك بعد صيانة وتدشين مقراتها.