وصول المزيد من المعدّات الطبية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا من المتوقع استيراد كميات كبيرة من المعدّات الطبية الأخرى في وقت لاحق

أخبار ليبيا 24

استلمت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس شحنة ثانية من المعدّات الطبية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا .

وسيستفيد الآلاف من الليبيين في كافّة أرجاء البلاد من هذه المعدّات المخصّصة لمساعدة الأطباء والممرضين على التعامل مع وباء كوفيد – 19.

حيث استلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد مجموعة من اللوازم والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها من السوق المحلية.

ومن المتوقع استيراد كميات كبيرة من المعدّات الطبية الأخرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط بعد ذلك في توزيع هذه المعدات على المناطق المستهدفة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وقد صرّح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم في هذا الصدد قائلا ” لقد قامت المؤسسة باقتناء عدد كبير من معدّات الوقاية الشخصية لفائدة مقدّمي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من اللوازم الطبية الأخرى التي ستحسن من قدرة المصحات والمستشفيات على التعامل مع هذا الوباء.